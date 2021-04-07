Відома російська актриса Олеся Железняк, яка зіграла в серіалі «Свати» роль дружини Мітяя Ларису Буханкіну, розкрила подробиці зйомок

Подробицями артистка поділилася в інтерв'ю Sobesednik.ru.

«Ми вже роки чотири знімаємо цей сезон, залишилося всього чотири серії. Так як вся команда проекту з України, через підступні обмеження важко всіх зібрати і почати роботу. Сподіваємося дозняти сезон влітку. Самі не знаємо, коли він вийде на екран. Сподіваюся, до зими", - розповіла артистка.

Олеся Железняк також поділилася нюансами того, як проходили зйомки. Так, будинки, в яких знімали серіал знімали у господарів, але завжди все проходило гладко.

"Люди нас завжди прекрасно приймали. Однак зйомки - процес трудомісткий, тому до кінця зміни вони вже чекали, коли ж група поїде. Пам'ятаю, знімали під Києвом, витоптали весь двір і город сім'ї, у якої орендували будинок. Вони навіть нас впускати більше не хотіли", - зізналася артистка.

Железняк зазначила, що пандемія змусила змінити всі плати. Актриса, як і багато інших, опинилася на ізоляції. Зазначимо, у неї четверо дітей, старшому Савелію 16 років, а молодшому Фомі 7 років.

"Було важкувато. Я весь час за кимось доглядала-діти, чоловік, тварини, будинок, який ми знімали під час самоізоляції. Який же непростим життям живуть мами, які весь час вдома! Але саме під час карантину я зрозуміла, як люблю свою роботу. Раніше якось не замислювалася про це", - розповіла актриса.

Зазначимо, коронавірус став величезною бідою для всієї землі, тільки за офіційними даними Американського університету Джонса Хопкінса, жертвами епідемії стали 2 млн 872 тис.

Станом на ранок 7 квітня число виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії склало 132 млн 423 тис.

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