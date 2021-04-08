Відома модель Емілі Ратаковски показала ефектний образ в прозорій сукні
Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі не так давно народила первістка. Дівчина зараз мало з'являється на публіці і більше приділяє час дитині, хоча фотографи вже встигли побачити бездоганну фігуру моделі після пологів. І хоч Емілі мало публікує нового контенту, про красуню не забувають фанати, які згадують ефектні образи моделі.
Цього разу один з користувачів опублікував фото, де Емілі позувала в прозорій сукні з декольте і без білизни. Образ Ратаковскі доповнила яскравим мейкапом, а волосся зібрала в хвостик.
На другому фото Емілі вже позувала в леопардових трусиках і червоному бюстгальтері, а голову закрила капелюхом від сонця. Дівчина стояла на яхті, вигнувшись і посміхаючись перед камерою.
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Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Еталон моди, досконалість без вад".
Ми писали, що американська модель і актриса Емілі Ратаковскі звикла показувати тіло без одягу на зйомці і вдома.
На одному з фото дівчина без найменшого збентеження демонструє підтягнуті форми в одному чорному міні-бікіні. Стоячи перед дзеркалом з банним рушником на голові, Ратаковскі завбачливо прикрила груди руками, не показуючи зайвого. При цьому засвітила дівчина лише сідниці, і то частково.
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