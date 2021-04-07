Українців попередили про новий спосіб отримання пенсій і соцвиплат

Так, згідно з постановою Кабміну, з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб. про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Для доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів пройде конкурсний відбір постачальників послуг. Як відомо, сьогодні пенсії доставляє АТ" Укрпошта " на монопольних умовах.

Тарифи на доставку визначатимуться в договорах, укладених за результатами конкурсу. Однак наголошується, що вони повинні бути не вище встановлених урядом. Перший конкурс Пенсійний фонд проведе до 1 вересня 2021 року, до конкурсу пенсії продовжить доставляти "Укрпошта".

З 1 вересня отримувати пенсії за місцем проживання зможуть тільки 4 категорії осіб:

люди з інвалідністю I групи,

особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду,

особи, яким 80 або більше років,

одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.

Ці категорії осіб можуть вибрати між адресною доставкою компанією, відібраною на конкурсі, і банківським рахунком. Всі інші особи з 1 вересня отримуватимуть виплати тільки через поточні рахунки уповноважених банків.

Вибрати уповноважений банк можна до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до цієї дати Отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту. Змінити уповноважений банк можна в будь-який момент.

В уповноваженому банку за бажанням одержувача можна зхаключіть договір про доставку пенсій. Банки можуть організовувати доставку самостійно або залучити для цього операторів поштового зв'язку на договірних засадах.

Зазначається, що оплата доставки пенсій та грошової допомоги для зазначених вище чотирьох категорій громадян здійснюватиметься за рахунок коштів Пенсійного фонду України або коштів державного бюджету.

Зазначимо, що згідно зі свіжими даними, доходи Пенсійного фонду України у першому кварталі 2021 року склали 116,6 млрд грн при витратах в 124,1 млрд грн.

Дефіцит Пенсійного фонду в січні-березні склав 7,5 млрд грн.

Надходження від єдиного соціального внеску в березні склали 23,3 млрд грн при запланованих 24 млрд грн. У першому кварталі цей показник склав 66,2 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше очікуваного показника.

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