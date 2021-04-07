Син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав зварювальний апарат, який вирішив освоїти, поки в країні локдаун

Як повідомляє Politeka.net, Руслан Євдокименко на своїй сторінці в Instagram показав кілька фото, як освоює новий зварювальний апарат.

Власне Руслан похвалився, що придбав напівавтоматичний зварювальний апарат, і вже почав ним працювати, зробивши заготовки для зварювального столу.

"У зв'язку з локдауном, вирішив освоїти цього разу напівавтоматичне зварювання. Ну і що потрібно зварити в першу чергу? Правильно! Стіл для зварювальних робіт! 😜 💪 ",- написав син знаменитості.

Шанувальники відразу кинулися хвалити рукастого сина знаменитості, заявивши, що талановита людина талановита у всьому, і відразу ж з'явилися перші замовлення:

"Є взагалі щось, що ти не вмієш робити руками ? 😳 Ну даєш ! Красунчик ❤️😎 🤘 🏻 👍", " Руслан, ви талановита людина👏"," ви вмієте ?", "Який же ви молодець ❤️дуже дуже сильно люблю вас всіх ❤️❤️❤️❤️", "Руслан, на замовлення, можна перша буду? 🤗 😄 😋 👍 ", "Удачі тобі Руслан", "А я думала це самогонний апарат Руслан, ви великий мололець!👏 ", "А ти знаєш, що зварювальники непогано заробляють? 😂 😂 😂 ",- прокоментували роботу Руслана шанувальники.

Нагадаємо, що Софія Ротару, що обдурила старість, приголомшила зовнішністю в звичайному житті: "кросівки, штани і…"

Як повідомляла Politeka, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "готовий..."

Також Politeka писала, що єдиний син Ротару показав свій почорнілий і облізлий будинок в Криму: "залишилися одні..."