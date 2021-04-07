В Україні з 1 травня вводяться річні тарифи на газ для населення

Відповідну постанову прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 7 квітня, повідомляє прес-служба регулятора.

Річний тариф діятиме з 1 травня 2021 по 30 квітня 2022 року.

Всі постачальники будуть зобов'язані в період до 25 квітня 2021 року довести до своїх клієнтів інформацію про ціни, які будуть діяти протягом цього періоду. Тарифи повинні бути опубліковані на сайтах постачальників.

Таким чином, українці зможуть вибрати кращий тариф і укласти з постачальником контракт на рік.

У період дії річного контракту ціну можна буде тільки умішити, піднімати її вище, оприлюдненої 25 квітня, постачальникам заборонено.

При цьому контракт можна в будь-який момент скасувати: перейти на місячні або інші тарифи. Точно також споживач можуть і змінити постачальника.

Нагадаємо також, що з 1 квітня в Україні Постанова Кабінету Міністрів про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр перестала діяти. Однак більшість компаній залишили цю ціну на квітень.

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