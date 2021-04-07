Відома українська співачка Оля Полякова показала себе, потрапивши в неприємну ситуацію
Як пише Politeka.net, ефектна суперблондинка постійно вражає українців своєю творчістю і красою. А ніжкам Олі може позаздрити кожна дівчина, адже їх ідеальність заворожує.
Цього разу Оля вирішила показати себе в прямому ефірі, коли проводила програму "Оля +" з Наталією Холоденко, одним з найвідоміших українських психологів. Красуня сиділа перед камерою в наряді з невеликим декольте. На початку запису Полякова зрозуміла, що застрягло щось в зубах і відразу вирішила це виправити нігтями.
"О, Боже, у мене щось в зубах", - сказала Оля.
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"Наташа! Це було щось!!! Супер-мотивуючий, нереально корисний розмова! Ми придумали стільки крутих ідей для бізнесу, я аж сама надихнулася!!! Надихнулася настільки, що придумала як допомогти молодому бізнесу розкрутитися, але про це розповім вже завтра", - написала Полякова під відео.
Фанати подивилися відео понад 180 тисяч разів і написали коментарі:
"Косметика виглядає красиво . Оксамитове обличчя ....супер", " дякую. Ви дуже допомагаєте, дуже", "Дівчата, ви круті" ," як приємно дивитися і захоплюватися красою", "спасибі, крутий ефір" ," не дивився, але лайк", "Спасибі! Крутий ефір! Обожнюю вас двох!", "Чекаємо правда-або дію"
Нагадаємо, Полякова в компанії Каменських і Данилко закотила сцену ревнощів
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