Популярна співачка українського походження Ані Лорак на тлі чуток про підготовку до весілля засвітилася в компанії скандального російського артиста Філіпа Кіркорова

Ефектний знімок зірок з'явився на одній з фан-сторінок Лорак в Instagram, пише Politeka.net.

Як відомо, Лорак і Кіркоров давно пов'язують теплі дружні стосунки. Вони настільки близькі, що співак навіть став хрещеним батьком дочки ані Софії. Артисти часто з'являються разом на світських заходах і різних вечірках.

Цього разу їх зняли удвох на премії «Прорив року BEST-2021». На фото Лорак сидить за столом в ефектному чорному вбранні під шкіру. Кіркоров, який стоїть поруч, зворушливо нахилився до співачки і придбав її. Він, як завжди, вибрав для виходу в світ епатажний костюм, який відразу привертає до себе увагу. Синій піджак із золотистими візерунками відмінно поєднується з золотою прикрасою на краватці співака.

На фото обидва артисти посміхаються і буквально світяться від щастя.

Шанувальники оцінили знімок по достоїнству.

"Чарівні", "розкішні", "Супер немає слів", "красива пара", - пишуть люди.

Відзначимо, що особисте життя Ані Лорак останнім часом викликає великий інтерес у її шанувальників. Вони помітили, що на безіменному пальці у співачки з'явилося кільце, схоже на обручку. Сама артистка нещодавно зізналася, що у неї в животі «присутні» метелики, чим тільки підігріла чутки про своє майбутнє весілля.

Нагадаємо, Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене...".

Як повідомляла Politeka, Лорак з кільцем на безіменному пальці дала пораду жінкам і показала себе в Новому Світі: "Головне - не боятися".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в дивному чорному вбранні спантеличила видом на червоній доріжці: "Скупила всі сміттєві пакети".