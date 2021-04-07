Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", зважився на одкровення про жінок

Як відомо, артист вже давно вважається справжнім серцеїдом на українській естраді. Однак у своєму коментарі в програмі "Життя відомих людей" співак зізнався, що не згоден з амплуа серцеїда, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами артиста, він не може розбивати серця, він навпаки намагається їх "склеювати". А любов прихильниць артист пояснив не своїм образом, зовнішністю з блакитними очима, а текстами пісень, які стають близькі.

Співак не боїться, якщо увага до нього стане нижче. Винник не тримається за крісло "короля" української сцени. Артист відверто зізнався, що, напевно, піде зі сцени сам.

"Хтось підтримує себе піаром. Показує свою білизну, своїх дітей по всьому світу. Або дружин. Мені здається це неважливо. Як тільки не буде у тебе того матеріалу. Як тільки не буде у тебе тієї любові. Чи не буде тієї іскри в очах, того щастя і того запалу. Вже нічого не допоможе", - поділився співак.

Відео з коментарем співака зібрало майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Увірвався як ураган і підкорив серця мільйонів українців. Молодець! З розуму не сходжу по ньому, спокійно ставлюся до його творчості. Удачі йому і ще більше фанатів, повні стадіони"," як не крути, а він справжня зірка українського шоу бізнесу, як би він не намагався це заперечувати", " любимо - обожнюю - за людяність. За талант. За повернення на рідну землю".

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