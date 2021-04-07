На шоу "Маска" в Росії, відомий співак Філіп Кіркоров, який знаходиться в суддівській колегії розридався під пісню Пугачової "любов схожа на сон"

Як передає Politeka.net, в ефірі російської програми "Маска", Філліп Кіркоров розридався після виходу на сцену героя під маскою лами. Лама виконав пісню екс-дружини Філіпа Кіркорова Алли Пугачової "любов схожа на сон".

Варто сказати, що шоу" Маска " в Росії проходить вже другий сезон. Виступи артистів вражають не тільки глядачів, але і зіркових суддів, які бувають також ранимі. В останньому випуску, Кіркоров, який знаходиться в суддях проекту пустив сльозу, і заявив, що під маскою - справжній артист, який зміг заглянути в саму душу.

Кіркоров, який з'явився на зйомки в малиновому піджаку, заявив:

"Так виконати пісню міг тільки великий, глибокий артист. Незважаючи на маску, я все відчув, у мене життя пронеслася перед очима. Спасибі Ігорю Крутому за цю пісню. Спасибі Ламі, що сьогодні повернув кожного з нас у свої дивовижні спогади, які назавжди залишаться в серці. Люди зустрічаються, розлучаються. Хтось запам'ятовує тільки погане-це їх проблеми. Я запам'ятовую тільки хороше", - зізнався Кіркоров.

Також Кіркоров розповів, як була створена ця прекрасна пісня. Ігор Крутой награв її, а Пугачова виконала і записала, щоб заспівати на ювілеї Ігоря Крутого. "Я тоді зрозумів, що тільки Алла це може заспівати, вона така одна, єдина, велика співачка...". Також артист заявив, що цій пісні майже тридцять років.

Раніше ми писали, що Кіркоров посварився з Пугачовою, проте з якої причини сталася сварка невідомо. Раніше Пугачова і Кіркоров, які прожили разом дев'ять років підтримували дружні стосунки. Також Кіркоров заявляв, що не дружить будинками, але відчуває до неї почуття любові і подяки.

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