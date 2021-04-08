Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників, показуючи своє життя поза різноманітними шоу
Відома телеведуча, яка прославилася завдяки участі в проєкті "Орел і Решка", цього разу поділилася кадрами свого помешкання та показала. Хто заважає їй працювати вдома. Свіжі кадри з’явилися на сторінці телезірки в Instagram, повідомляє Politeka.net.
«Покажу вам робоче місце леді Ле. Хто там заглядає? Хто там сховався? Рафчик», - говорить Леся показуючи кімнату з два кріслами, климом і столиком, з-за якого визирає її песик.
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Також Нікітюк показала окрему кімнату Рафіка, яку називала дитячою. Там у песика іграшки, килимок і багато всяких цікавинок.
Однак попри це все Рафік уперто відмовлявся залишитися там і вимагав уваги від Лесі, заважаючи їй працювати.
«Ні, мені треба працювати. Ні. Я не можу гратись. Я буду працювати», - відповіла зірка своєму улюбленцеві.
Відомо, що Леся називає свого чотирилапого друга меценатом, бо він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Відомо, що Леся влаштувала для Рафіка навіть справжню кімнату в своїй квартирі, а також у песика є свій власний Instagram-канал, в якому вдячна господиня публікує фото свого "мецената".
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