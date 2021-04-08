41-річна українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Даша вже не перший рік радує своєю творчістю. Красуня стала популярною актрисою і телеведучою, а ще обожнює читати вірші. Не соромиться Трегубова і пікантних фотосесій, на яких демонструє бездоганну фігуру.

Цього разу в Instagram Даша опублікувала фото, на якому приміряла мереживну прозору білизну. В руках красуня тримала журнал, щоб прикрити бюст. Наряд ідеально підкреслив талію Трегубовой, а погляд красуні додав вогнику образу.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зазвичай красуню без компліментів не залишають: "надихаєте дуже... У вас прекрасно все... Захоплюватися".

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Як видно, Даша відображена в темній кімнаті, вона позує фотографу то стоячи, то сидячи. Перед камерою красуня з'явилася в елегантному брючному костюмі цікавого крою і незвичайного відтінку, який називає "кольором льоду".

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