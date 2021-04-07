Відомий український шоумен під сценічним ім'ям Дядя Жора розповів, як дочка ледь не потрапила на вудку маніяка в соцмережі

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю "Зірковому шляху" відомий ведучий Вадим Мічковський (дядько Жора) розповів, як середня дочка в соцмережі ледь не стала жертвою маніяка. За словами шоумена, дочка завела віртуальне знайомство з нібито дівчинкою (на аватарці стояла фотографія дитини), Проте через кілька повідомлень стало зрозуміло, що автор пабліку зовсім не дитина.

"У соцмережі була фотографія дівчинки, ніби такого ж віку. Потім "дівчинка" запитала адресу, і запросила погуляти. А потім дочка сама зрозуміла, що щось не те. Це було літо, ми були на дачі і подруга просила скинути фото в купальнику", - розповідає дружина шоумена.

Тоді Устина, так звати дочку шоумена, прийшла і показала повідомлення, заявивши, що дівчинка дуже "дивна".

"Коли ми прочитали повідомлення, ми зрозуміли, що це зовсім не дівчинка...",- розповідає дядько Жора, - " тоді ми самі стали вести це листування, а також написали, що це мама Устини. Тоді цей користувач нас заблокував", - поділилися пережитим батьки.

Відомо, що у дядька Жори три дочки, старша Уляна, Середня Устина і молодша Аміна.

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