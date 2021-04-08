Відома українська ведуча і зірка шоу "Танці з зірками" Оля Фреймут відверто розповіла про своє ставлення до косметичних уколів і розкрила, як планує старіти сама
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 39-річна знаменитість підняла актуальну для багатьох тему збереження краси після вікових змін. Так, Фреймут зазначила, що бути об'єктивно красивим – недосяжна мета, адже поняття краси для кожної людини своє.
Проте ведуча впевнена, що кожен бажаючий може зробити свою зовнішність доглянутою.
"Мама, коли я студенткою поверталася з танців, питала, чи не про те, як пройшов вечір, а чи не забула я змити макіяж...Радикальне втручання в зовнішність можна собі і не пробачити. Так легше - вколоти щось і залити зморшки, немов їх і не було. Але важче щодня плекати личко", - написала Фреймут.
Вона підкреслила, що підтримка своєї зовнішності в доглянутому вигляді – щоденний і трудомісткий процес, проте він того вартий.
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"Довіритися природі - старіти, ой, дорослішати з гідністю. У мене такі наміри на моє обличчя", - підсумувала ведуча.
Вона супроводила цей пост власним фото, на якому позує з кремом в руках.
Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Ви дуже красива жінка, Ольга. Ви втілюєте жіночність і красу", "чудова", "я вас обожнюю", "Правильно ви все говорите", - пишуть люди.
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