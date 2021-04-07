Екс-чоловік відомої співачки Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу, може похвалитися справжнім багатством

Турецький бізнесмен розповів, що любить водити авто, саме тому може похвалитися нескромним автопарком. Про це Мурат поділився в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Так, стало відомо, що у колишнього чоловіка Ані Лорак є чотири машини: Ferrari, Rover Range Rover Sport, Porsche Turbo і Tesla. За його словами, він обожнює сидіти за кермом, а деякий час назад навіть влаштував собі тур.

"Нещодавно зробив собі "гастрольний тур" - їздив по різних містах України. 5 тисяч кілометрів проїхав", - розповів Налчаджіоглу.

Крім того, колишній чоловік зірки побудував собі скромний будинок під Києвом. А зараз він працює топ-менеджером українського косметичного бренду Farmasi й показав свій кабінет.

Нагадаємо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися 15 серпня 2009 року. Через 10 років подружжя офіційно розірвало шлюб. Артистка не розкривала причину розставання, але користувачі мережі запевняють, що всьому виною стали зради Мурата. Одного разу папараці застукали бізнесмена в компанії гарячої красуні в одному з нічних клубів.

До слова, зараз Налчаджіоглу будує відносини з 24-річною візажисткою Лілією. Відомо, що нова пасія бізнесмена проживає в Києві зі своєю дочкою, Олександрою.

Нагадаємо, що натхненна Лорак після візиту в Україну вразила зізнанням:»я щаслива...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в образі фатальної красуні ефектно розкрила декольте: "дивишся і хочеться...".