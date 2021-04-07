Автор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий святкує свій день народження

7 квітня відомому коміку виповнилося 38 років, і багато друзів, а також колеги почали вітати його з цим святом. Серед них виявився і відомий репер Потап. Він присвятив другу пост на своїй сторінці в Instagram, і показав фото, яке викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Ні пера тобі, ні пуза! Хепі!"- коротко написав Потап.

При цьому він опублікував знімок, на якому молодий Євген Кошовий зображений з волоссям.

"Схожий на Кошового, але той лисий", "з днем народження", "Кращий", "з днем народження", "Ого, який красень", "Ось це так", "я вас обожнюю", "а з пером непогано", "Оце раритет", "А я думав це Потап в юності", "Гордон в молодості?", "Це жесть", "ще кошлатий", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, останнім часом Євгенію Кошовому часто дорікають, в тому, що він сильно поправився і став виглядати гірше. Тому побажання Потапа виглядає особливо актуальним.

Хоча сам Євген Кошовий зізнавався, що не відмовляє собі в їжі і втягує живіт, коли це необхідно, а сідати на дієту він не збирається.

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