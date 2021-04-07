Анастасія Завортнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, 3 квітня виповнилося 50 років

Актриса і режисер Наталія Бондарчук прокоментувала стан Заворотнюк, відзначимо. що їй зараз не до привітань, нузно почекати, показу зірка серіалу "Моя прекрасна няня" піде на поправку, пише «Стархит».

"Я її привітаю, коли все це буде позаду. А я вірю в це, тому що Настя не дає згоди на догляд. Вона долає одне за іншим - у неї такий настрій, який підтримує її сім'я: чоловік Петро, діти, а також лікарі — що дуже важливо", - заявила Бондарчук.

З такою позицією згоден і Микола Цискарідзе, який близько спілкується з рідними тяжкохворої актриси.

"Дай Бог, щоб це швидше закінчилося, і Настя змогла вести повноцінний спосіб життя... зараз я, на жаль, багато чого знаю про неї — того, чого не треба знати... Радий, що якісь деталі не спливли. Слава Богу, немає нічого, до чого люди можуть прикопатися. Треба віддати належне Петру Чернишову і батькам, і навіть санітарам! Всім спасибі, що вони не вчинили так само, як з багатьма, скажімо так, не останніми людьми в світі — нічого не спливло", — розповів артист балету.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Заворотнюк вже почала виходити на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям, але близькі захищають її від зайвої уваги з боку журналістів.

Зірка "Моєї прекрасної няні" вже більше двох років бореться з тяжкою недугою і не виходить на зв'язок.

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