Відомий ресторатор і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво покрасувався перед шанувальниками з голим торсом
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Ектор розмістив фото в розстебнутій сорочці, засвітивши свій підкачаний торс. Для фотосесії Ектор вибрав білу сорочку з принтом чорних квіток.
Чоловік зняв себе в дзеркало за допомогою телефону. штани Ектор вибрав розмито-рожевого кольору, створивши гламурний ефект. У підписі до фото ресторатор написав"Давай ще".
Відомо, що Ектор часто ділиться зі своїми шанувальниками каларами зі свого життя, будь то робочі моменти або в домашній обстановці. Фото холостяка-красеня обожнюють жінки.
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Ектору напевно лестять такі знаки уваги від жіночої половини його фоловерів, тому він не змушує довго терпіти в очікуванні чергового посту. Хоча Ектор неодружений, розводити демагогію про своє особисте життя шоумен не звик, він часто ділиться фотографіями совій улюблениці собачки Лупіти.
Відомо, що 49-річний всесвітньо відомий кухар після відпочинку в Єгипті, поміняв плавки на костюми, і тепер розповів про нові зйомки в проекті для українського телебачення.
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