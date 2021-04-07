Відома телеведуча Катя Осадча порадувала українців смачним постом, показавши свої гастрономічні таланти

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катя Осадча розмістила нове фото, на якому позує в білосніжному вбранні біля кухонного столу з дошкою для різання, на якому красуються порізані для салату помідори черрі, і сир. Сама ж телеведуча поділилася з шанувальниками своїм "секретом" розповівши, що готування для неї окремий вид творчості.

Для мене готування - це окремий вид творчості, я люблю приправи і везу їх з різних куточків світу, люблю рецепти, адже готувати одне і те ж набридає, як мені, так і домашнім", - зізналася Катя.

Також телеведуча розповіла про свою пристрасть до посуду. "Окрема пристрасть-посуд, від ножів і каструль до порцеляни і столового срібла. Останнім часом мені здається, що все це я вже люблю більше, ніж одяг", - розповіла Осадча, а заодно поділилася з шанувальниками своїм відкриттям, німецьким брендом посуду.

Шанувальники, серед яких на сторінці у Каті безліч жінок погодилися зі знаменитістю, що приготування їсти, це те саме написання картин.

"Так-так, готувати-це творчість! Для мене те саме написання картин) ти змішуєш спеції і смаки, як фарби на полотні)", багато фанатів Каті помітили, що в білосніжному костюмі готувати не дуже зручно, і посміялися на знаменитістю, вказавши, що все в її пості видає рекламу:

"Я теж так, одягну розкішний костюм і починаю готувати", " Якби ще та посуд була доступна простимо людям!!!!", "Ви що завжди одне й те саме блюдо готуєте»сир і помідори"? і тільки одяг змінюєте)))", "Катя, а в рамочці на стіні, чия творчість?", "Одяг якраз, щоб щось смажити! 😂 ", "В такому одязі дуже зручно готувати😂", " і я дуже люблю готувати! Особливо щось новеньке!",- написали шанувальники.

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