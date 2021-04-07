Український шоумен, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов показав ексклюзивний кадр, зроблений за лаштунками шоу "Ліпсінк батл"

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист вирішив привітати свого колегу, коміка і зірку «Квартал 95» Євгена Кошового з днем народження. Як відомо, 7 квітня, Кошовому виповнилося 38 років. Зірки часто перетинаються на зйомках, адже обидва працюють на «1+1».

На ексклюзивному фото, яким поділився шоумен, Кошовий був радісним і захопленим. Поруч з ним стояв ще один телеведучий "1+1" Руслан Сенічкін. Горбунов же позував поруч з колегами в образі Тіни Кароль. Саме цей наряд і цю перуку він приміряв на шоу «Ліпсінк батл». Судячи з фото, за лаштунками зйомок завжди дуже весело.

"Жека! З днем народження", - підписав фото телеведучий.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов похвалився успіхами фільму "Скажене весілля-3", продюсером якого він є. Шоумен зазначив, що фільм зібрав у прокаті мільйон доларів. Це великий успіх, особливо, враховуючи той факт, що прем'єра потрапила на карантин. На фото Горбунов позував разом з Олегом Винником, який також знімався в цьому фільмі.

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