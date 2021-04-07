Герой шоу "Холостяк 11", бізнесмен Михайло Заливако змусив учасниць шоу понервувати

Як передає Politeka.net, в Instagram проекту "Холостяк" з'явився анонс майбутнього випуску. Він вийшов одночасно спекотним і скандальним, адже в ньому показали і сльози дівчат, і неналежну поведінку «холостяка».

На кадрах анонсу показали, як Михайло роздягнувся і розпустив руки, намагаючись поцілувати одну з учасниць. Інших дівчат така поведінка сильно зачепила. Деякі з них навіть розплакалися.

"Як думаєте, хто поїде додому на цьому тижні?",- запитали автори аккаунта у глядачів.

У коментарях стали гадати, хто ж покине шоу, і що такого страшного станеться на проекті.

"Якщо Юля Зайка піде, то сенсу дивитися немає далі. Я за Юлю. Кажуть піде. Подивимося", "Ліза, було видно її манікюр і дублянку, коли Міша проводив до машини", "Джессіка дійде до фіналу 100% тому що вони разом були в Мукачеві", "Юля загубилася, нерви здають. Стратегії немає, тактики теж. Вона себе втратила. Книга прочитана", "ті, до яких не лежить серце. Тому що чисельність зменшується, а потяг зростає, пора вже і закохатися», - пишуть користувачі Мережі.

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