Сестра покійної Жанни Фріске Наталя звернулася до свого 8-річного племінника, з яким їй не дають спілкуватися
Як передає Politeka.net, 7 квітня хлопчикові виповнилося 8 років. Через постійні скандали його батько, телеведучий Дмитро Шепелєв, обмежив спілкування дитини з сім'єю Жанни.
Сестра співачки з нагоди дня народження племінника написала зворушливе привітання в Instagram і опублікувала архівне відео з малюком, якого не бачила вже дуже довго.
"Платоша, наш улюблений хлопчик. Вітаємо тебе з твоїм святом, хочемо тобі побажати досягати висот у всіх твоїх починаннях, ми знаємо, ти дуже талановитий, і цим ти пішов у свою матусю", - зазначила Наталія, додавши, що Жанна дуже любила, коли син влаштовував їй міні-концети.
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"А ми будемо чекати, коли ти підростеш, ти все зрозумієш, і прийдеш до нас. Знай, ми тебе любимо і завжди пам'ятаємо і чекаємо тебе", - заявила жінка.
У коментарях шанувальники висловили слова співчуття родині покійної зірки.
"Нехай у Платона буде все добре!", "Підросте обов'язково все зрозуміє", "Дай бог скоріше б, щоб він прийшов до бабусі і дідуся, і до своєї чудової тітки Наташі", "Господи.. як же сумно, що рідні не можуть бачити свого малюка», - пишуть люди.
Нагадаємо, що убитий горем батько Фріске не стримався, дізнавшись про вагітність коханки Шепелєва: "бажаю, щоб здох...".
Як повідомляла Politeka, вдівець Фріске Дмитро Шепелєв став батьком вдруге: в мережу просочилося перше фото малюка.
Також Politeka писала, що вдівець Фріске Шепелєв втратив роботу і заговорив про безглуздість життя: «Жанна не відпускає».