Відомий російський співак Микола Басков показав зухвалий мужній образ в Дубаї
Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим атмосферним знімком на своїй сторінці в Instagram. Зараз Басков відпочиває у спекотному Дубаї, звідки не втомлюється ділитися новими фото зі своїми шанувальниками.
На опублікованому чорно-білому знімку співак позує під пальмою. Басков одягнений в чорну сорочку, верхні гудзики якої він не став застібати до кінця, оголивши груди. Доповнюють його образ кілька кулонів, які вільно звисають з шиї співака.
Судячи з усього, Басков вирішив приміряти на себе образ спокусливого мачо. Для цього співак прийняв пафосну позу, задерши підборіддя і поставивши руки в боки. На його обличчі застиг "мужній" прищур.
"Зустріч або розлука?",- підписав фото Басков.
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У коментарях тут же почали обговорювати нове фото співака.
"Думаю, що спочатку розлука, а після-зустріч", "до чого такі філософські дилеми нахлинули у нашого красеня?", "Зустріч...Приголомшливо красива фотографія...Дякую!", "Коленька,, ви незвичайний, милий і безцінний«," Коленька, тільки зустріч!!! Про розлуку навіть думати не треба!", "Ну і Микола», «Колька красень, просто вогонь", "брутальний", "який гарний... Погляд прикутий до цього фото", "Микола з вами тільки зустріч адже як відомо з вами завжди приємно зустрітися", - пишуть люди.
Нагадаємо, глибокі зморшки і густа щетина, як сьогодні виглядає змарнілий Басков: "ніколи більше не коліть лоб...".
Як повідомляла Politeka, Микола Басков випадково засвітив зайве на фото з відпочинку: "це дружина і дочка?".
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