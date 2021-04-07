Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який грав у "Кріпостній" та "Спіймати Кайдаша", похвалився відпочинком посеред пустелі

Як передає Politeka.net, сьогодні Цимбалюк є одним з найбільш затребуваних українських акторів. Йому довіряють головні ролі, а його популярність зростає шаленими темпами. Восени 2020 року Цимбалюк взяв участь у шоу «Танці з зірками», додавши до бази своїх прихильниць не одну сотню дівчат.

Нещодавно актор разом зі своєю нареченою відправився відпочивати в Дубай. Він із задоволенням ділиться кадрами з відпочинку і враженнями зі своїми шанувальниками. На свіжих фото мужній Цимбалюк стояв посеред пустелі, демонструючи свою підкачану фігуру.

Варто відзначити, що виглядав актор дуже привабливо, хоч і був одягнений у звичайний одяг. Чоловіча харизма допомагає Тарасу завжди виглядати на всі 100%.

"Пустеля", - коротко підписав фото Цимбалюк.

У коментарях відомому красеню залишили масу захоплених слів.

"Як добре і естетично!", "Екстремальні покатухи)?", "Дуже жарко там зараз?", "Це гонки по пустелі або екскурсії? Відпочивайте, тому що в Україні холодно і дощик", «Так красиво», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" прямо на вулиці випробував сталеві м'язи на міцність:"Геракл на зв'язку".

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