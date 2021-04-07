Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася своїм досвідом подорожі з маленькою дитиною

Як відомо, українська співачка виховує двох дітей-12-річного Даніеля, якого вона народила від шоумена Андрія Джеджули, і півторарічну Софію, яку зірка народила у шлюбі з Ігорем Кучеренко. Софія ще зовсім маленька, проте нещодавно Санта зважилася відправитися з нею в подорож: сім'я полетіла відпочивати у сонячний Дубай.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Дімопулос розповіла про те, що нового вона дізналася з цієї поїздки.

"Коли я вирушила з Софі вперше за межі країни, мені теж здавалося, що вона внесе якісь нові обмеження в моє життя. Виявилося все з точністю до навпаки!",- зізналася співачка.

За її словами, завдяки малятку вона змогла спробувати розваги, на які не зважилася б без дитини, адже вони не для дорослих. Також поїздка з дитиною навчила Санти планувати все більш ретельно.

"Дивитися на світ очима маленької людини - дуже захоплююче. Ви ніби бачите по-іншому все, що вже бачили до цього. Малятко так щиро радіє всьому новому навколо, що я радію разом з нею!", - додала зірка.

Вона також поділилася спільними фото з Софією. Варто відзначити, що блакитноока і світловолоса дівчинка зовсім не схожа на свою маму – спекотну південку.

Шанувальники Санти тут же відреагували на її пост.

"Дуже, дуже гарненькі дівчатка", "такі милі", "лялечки мої", "ви прекрасна мама! Милі", "чудова дівчинка, вся в тата", "напевно Ваш тато її народив))) ну копія вашого чоловіка", - пишуть люди.

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