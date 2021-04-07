Молодша сестра відомої співачки Світлани Лободи Ксенія показала свого коханого чоловіка

Як передає Politeka.net, Ксенії Лободі 29 років. Вона дуже близька зі своєю сестрою, але будувати кар'єру артистки не стала. Замість цього, дівчина успішно вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді.

Судячи з Instagram Ксенії, парочка багато часу проводить разом і часто подорожує. Цього разу вони несподівано відвідали Свято-Успенську Святогірську Лавру, для походу в яку Лобода покрила голову синьою хусткою. На фото дівчина міцно притиснулася до чоловіка і дивилася на нього закоханими очима.

"Чарівне місце", - підписала фото Ксенія.

У коментарях підписники дівчини стали робити їй компліменти і висловлювати свій захват з приводу цього місця.

"Таааак!!! З особливою атмосферою", "бережи вас Бог", "обожнюю це місце. 7 років вже там не була(Павичі за Лаврою живуть ще?", "Святе місце", "дуже люблю Святогірськ", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія засвітилася на відпочинку в ОАЕ. Красуня одягла червоне бікіні і позувала на тлі білосніжного піску і блакитної води. Варто відзначити, що у молодшої сестри фігурка нітрохи не гірше, ніж у зіркової співачки.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи звела з розуму святковим образом в напівпрозорій сукні:"шикарна".

Як повідомляла Politeka, молодша сестра Лободи в міні-бікіні показала, чим її нагородила природа:"у всього є своя краса".

Також Politeka писала, що молодша сестра Лободи пригорнулася до коханого на пляжі і показала свою пристрасть:"вогонь, видно, що...".