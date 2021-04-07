Скандал після інтерв'ю, яке дали Меган Маркл і принц Гаррі, стали відомі нові деталі

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Пірс Морган розповів, що після того, як він розкритикував Меган Маркл, члени королівської сім'ї відправили йому повідомлення, в яких висловили подяку за підтримку і" захист " після скандальних заяв Меган, про це інформує видання Daily Mail.

Морган заявив, що з боку безлічі людей він відчув "потужну підтримку".

56-річний Морган заявляє:"мені надіслали повідомлення від імені членів королівської сім'ї, в яких висловлювали подяку за те, що хтось заступився за них".

Коли у шоумена запитали, чи були це повідомлення від "високопоставлених осіб" Він відповів ствердно. Однак хто саме з ним спілкувався, чоловік не розкрив.

Відомо, що після критичних виразів на адресу Меган Маркл, Морган звільнився з роботи. Журналіст заявив, що він відчув підтримку не тільки особисто, але також його сім'я. Телеведучий розповів, що його синам погрожували смертю "так звані ліберали".

У планах у журналіста особисте інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі, на якому він планує з'ясувати спірні моменти їх заяв у розмові з Опрою Вінфрі.

Варто сказати, що заяви Меган про расову нетерпимість і спроби суїциду викликають "більше питань, ніж відповідей" і для біографа принцеси Діани Ендрю Мортона, який заявив, що у королівської сім'ї є прекрасний досвід звернення до психіатрів, в складних життєвих ситуаціях.

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