Чоловік прими-балерини та судді проекту "Танці з зірками" Катерини Кухар показав кімнату їхньої доньки

Як передає Politeka.net, артист балету і беззмінний партнер Кухар Олександр Стоянов показав, в якій великій кімнаті живе їхня дочка Анастасія. Артист знімав сторіс з крихіткою, яка сиділа на величезному ліжку. Він запропонував їй розкрити подарунок від Олі Полякової.

"Так, зараз подивимося на реакцію дитини. Бусік, мама дозволила подаруночок відкрити від Олі. Тримай. Ти будеш відкривати, а я буду знімати", - заявив щасливий батько.

Анастасія роздрукувала набір косметики від Ольги Полякової. Крихітка впоралася із завданням на ура.

"Відчуваю, буде війна за те, що кому дістанеться", - підписав відео Стоянов.

Відзначимо, що кімната дівчинки оформлена в сірих тонах. Видно, що в квартирі дуже акуратно і прибрано. Настя в момент, коли до неї зайшов тато, грала з м'якими іграшками.

Раніше ми писали, що під час участі в шоу «Ліпсінк баттл» Кухар жартома звинуватила Стоянова в тому, що це нібито він радить їй, кого з учасників "Танців з зірками" мочити під час ефірів.

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