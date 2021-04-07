Чоловік прими-балерини та судді проекту "Танці з зірками" Катерини Кухар показав кімнату їхньої доньки
Як передає Politeka.net, артист балету і беззмінний партнер Кухар Олександр Стоянов показав, в якій великій кімнаті живе їхня дочка Анастасія. Артист знімав сторіс з крихіткою, яка сиділа на величезному ліжку. Він запропонував їй розкрити подарунок від Олі Полякової.
"Так, зараз подивимося на реакцію дитини. Бусік, мама дозволила подаруночок відкрити від Олі. Тримай. Ти будеш відкривати, а я буду знімати", - заявив щасливий батько.
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"Відчуваю, буде війна за те, що кому дістанеться", - підписав відео Стоянов.
Відзначимо, що кімната дівчинки оформлена в сірих тонах. Видно, що в квартирі дуже акуратно і прибрано. Настя в момент, коли до неї зайшов тато, грала з м'якими іграшками.
Раніше ми писали, що під час участі в шоу «Ліпсінк баттл» Кухар жартома звинуватила Стоянова в тому, що це нібито він радить їй, кого з учасників "Танців з зірками" мочити під час ефірів.
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