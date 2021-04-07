Зовсім інша людина

Відомий український співак і композитор Макс Барських убив наповал новим іміджем

Як передає Politeka.net, нещодавно артист записав гучний дует з російською співачкою Юлією Зіверт. Разом з дівчиною він випустив кліп на пісню "Bestseller", яка досить швидко стала хітом. Кліп був знятий в стилі кіберпанк, тому образи артистів відрізнялися оригінальністю. На свіжому знімку Макс постав у вбранні з кліпу.

Шанувальники були в захваті від різкої зміни іміджу і кольору волосся. Новий образ багатьом припав до смаку.

"Танцюй всупереч усьому!",- підписав фото Макс Барських.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків.

"Під ваші пісні і танцюємо", "Макс, не пропадай, ми сумуємо", "Ооо! З якого фантастичного фільму цей космічний красень? Макс, ти дуже крутий танцюрист, як Майкл Джексон!", "Макс, красень. Хочеться завжди танцювати під твої треки!", "Макс ти прекрасний", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Макс Барських поділився кадрами зі зйомок кліпу, який знімали в пустелі. Шанувальники розхвалили ідею пісні і її реалізацію, над якою працювали справжні професіонали.

"Яка складна і копітка робота виконана, зате результат просто бомбічний", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Макс Барських у шкірі влаштував переполох на сцені, змусивши фанаток пищати від захвату: «неземний...».

Як повідомляла Politeka, сміливий Макс Барських в шкірі розбурхав кадром з Аланом Бадоєвим:"зробили бутерброд".

Також Politeka писала, що змінений зовні Макс Барських довів до мурашок кадрами, як в "Матриці": "Два божевільних...".