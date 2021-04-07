Дружина відомого українського хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями розповіла про проблеми, з якими зіткнулися вони з сином

Лілія Яма поділилася в Instagram новим постом, в якому розповіла про складнощі з дитячим садком. Про це пише Politeka.net.

За словами дружини хореографа, вони вже другий рік намагаються віддати сина в садок, проте з цим постійно виникають проблеми.

"Майже тиждень ми проходили в дитячий сад, але, як і минулого року ( теж була спроба) - повний локдаун. Та ще й застуда...Але ми лікуємося і Леон почувається вже краще", - розповіла Лілія.

Втім, за її словами, навіть за цей тиждень у садочку з ямою син встиг отримати нові враження. Серед підсумків тижня маленького Леона виявилися: задоволення від самостійності, кілька "дорослих слів", і 4 Гулі.

Лілія також поділилася яскравим сімейним фото, на якому вони відображені з чоловіком і сином. Всі троє прогулюються по вулиці в квітчастих світшотах з барвистими принтами.

Передплатники Лілії активно коментують її пост і діляться своїм досвідом.

"Ваааау, які стильні і красиві!", "Чудова сім'я", "Одужуйте, на початку ми також часто хворіли, напевно йде адаптація організму", "яка ви красива сім'я", - пишуть люди.

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