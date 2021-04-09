Популярний проект "Холостяк" продовжує цікавити українців, які із задоволенням стежать за розвитком подій в реаліті-шоу

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram "Телеканал СТБ", де описують всі головні події на шоу, розмістили обличчя всіх учасниць, які з'являться в новому випуску.

Всього в пабліку показали десять дівчат неймовірної краси, з яких холостяку Михайлу Заливакоему потрібно зробити вибір. Варто сказати, що всі дівчатка, які постали перед глядачами з помітним макіяжем. Шанувальники помітили, що майже у всіх дівчат "губи " накачані".

У минулому випуску, Михайло був виведений з рівноваги, переглянувши соцмережі учасниць шоу. Він вирішив провести "жорстокий" експеримент і попросив дівчат не користуватися косметикою цілий тиждень перед випуском. Вперше на" Холостяку "дівчат покажуть повністю без косметики, і не просто покажуть, а їх такими, справжніми, побачить сам"наречений". Михайло сподівається дізнатися хоча б деяких дівчат без гриму, фотошопу і макіяжу.

Ну а поки, можна помилуватися на обличчя дівчат в каруселі:

Шанувальників зацікавили обличчя учасниць, проте багато хто оцінював не образи, а макіяж, косметику і накачаність губ:

"У них у всіх накачані губи?😮 ", "А брови робив один майстер...", "Умити б їх усіх і подивитися тоді на красу кожної", "Всі дуже класні. Навіть простушки змінилися", "Ох і макіяж у дівчат... Образи звісно ж гарні у всі!", "Всі дівчата гарні!!!! Чого не скажу про холостяка! Тому, дівчаточка не принижуйтеся, а тікайте звідти, так як це зробили дівчата на початку проєкту!!!!",- кожен глядач має свою думку з приводу шоу і краси дівчат.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако здогадався змити з усіх учасниць макіяж, результат перевершив очікування: "це хто?"

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