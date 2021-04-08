Опинилася не в той час і не в тому місці

В результаті трагічного випадку загинула молода дочка відомої артхаусної актриси, музи європейських режисерів Катерини Голубєвої

Інні-Марії Бартайте було всього 25 років. Трагедія сталася 7 квітня в столиці Литви Вільнюсі, пише "КП в Україні". Дівчина їхала на велосипеді, коли в неї врізався автомобіль Hyundai. Водій легковика був п'яний і навіть не відразу помітив, що збив велосипедистку, яка пригальмувала на перехресті. Чоловік подумав, що у нього лопнуло колесо, і тільки, вийшовши з авто, він зрозумів, що сталося.

Інна-Марія Бартайте

Інна-Марія пішла по стопах своєї матері та за своє коротке життя встигла знятися в семи картинах, в тому числі й у фільмах свого батька - відомого литовського режисера Шарунаса Бартаса.

Дівчина народилася у Франції, але батьки розлучилися незабаром після її появи на світ. Інна-Марія загинула через 10 років після смерті знаменитої мами, на яку була так схожа. Катерини Голубєвої не стало влітку 2011 року, її тіло виявили на станції метро в Парижі, недалеко від власного будинку.

Обставини таємничої загибелі актриси досі невідомі. Навіть дата її смерті достеменно нез'ясована. Перше повідомлення про трагедію в пресі з'явилося 18 серпня, а за твердженням знайомої Катерини, в свідоцтві про смерть записано 3 серпня. Похована Голубева 20 серпня на кладовищі Пер-Лашез.

Катерина Голубєва

Голубєва знімалася в Росії, Україні, Литві та Франції. Культовий режисер Леос Каракс називав її своєю музою і навіть одружився з нею. Катерина відома своєю роллю в його картині "Пола Х".

Катерина Голубєва

Крім того, вона знімалася в авторських європейських картинах "Я не сплю" Клер Дені, "29 пальм" Брюно Дюмон і у Кирила Серебреннікова в серіалі "Ростов-тато".

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