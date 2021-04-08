Співачка Ані Лорак, яка, за чутками, готується до весілля, приголомшила новим одкровенням

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому вбранні та з однією цікавою деталлю.

Кароліна позувала в брючному костюмі з атласної тканини, підкресливши пишне декольте. Яскравий макіяж в рожевих тонах, ідеальна укладка й щаслива посмішка прикрасили її образ.

До речі, про щастя. Публіка помітила, що останнім часом співачка аж світиться. Більш того, на її безіменному пальці правої руки з'явилося кільце. Прикрасу тут же в Мережі охрестили обручкою, а також поповзли чутки про підготовку до весілля.

Після важкого розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу співачка намагається не поширюватися про своє особисте життя. Але в даній ситуації журналісти не витримали й самі поцікавилися у Кароліни під час вечірки на "Прориві року" про її статус. Зірка підтвердила, що закохана, але про заручини знову ж ні слова.

"Це просто прикраса. Але я закохана. І метелики в животі у мене теж присутні!", - заявила вона.

Втім, прикраси співачка не позбулася та продовжує нею козиряти на свіжих фото, в тому числі й на останньому знімку. У підписі до нього Кароліна вирішила поділитися секретом краси:

"Мене часто запитують про секрети краси. Секрет один - наповнюйте себе зсередини🙏 Зовнішність — всього лише обгортка, яку ми можемо прикрасити, але ніякий макіяж не здатний на 100% приховати душевну порожнечу. Слухайте себе, розвивайтеся, шукайте внутрішній баланс - це найвірніший шлях до крас ❣️".

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