Цього року українці можуть розраховувати на планомірне підвищення пенсія, правда, пощастить не всім

Згідно з бюджетом на 2021 рік, буде три етапи підвищення виплат, пише "Оглядач".

Так, в липні максимальну пенсію збільшать з 17 690 до 18 540 грн, а в грудні – до 19 340 грн, тобто розмір підвищення складе 1650 гривень. Паралельно буде рости і мінімальна виплата, проте її розмір рівно в 10 разів менше.

Також з 1 липня збільшать надбавки за наднормативний стаж, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та пенсії за особливі заслуги.

Наступний етап підвищення виплат відбудеться з жовтня. Будуть встановлені щомісячні доплати до 400 грн для пенсіонерів у віці 75-80 років.

І третій етап відбудеться в грудні. Знову підвищиться мінімальна пенсія, а також збільшаться надбавки до виплат окремим категоріям громадян.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижче фактичної зарплати);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують в конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

До цього в Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може розраховувати тільки на мінімальні виплати. Мова про фізосіб-підприємців.

"Більшість ФОП сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж", - повідомила мініср соцполітики Марина Лазебна. Як вихід, в уряді бачать впровадження накопичувальної пенсії.

Раніше ми повідомляли, українців попередили про новий спосіб отримання пенсій і соцвиплат. Кабмін постановив, що з 1 вересня виплати будуть нараховуватися на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб.

Зокрема отримувати гроші вдома будуть тільки: особи з інвалідністю І групи, особи, які потребують спецуході після щаключенія медкомісії, особи, старше 80 років і одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсію.

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