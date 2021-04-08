Модель розкрила, що їй не подобалося

32-річна українська учасниця конкурсу краси «Міс Всесвіт», Олеся Стефанко, яка зараз живе за кордоном, розкрила причину свого переїзду

Українська красуня перемогла на конкурсі "Міс Україна - Всесвіт" у 2011 році, передає Politeka.net. Далі Олеся вирушила представляти нашу країну на шоу «Міс Всесвіт 2011», де посіла друге місце, ставши «Першою віце-міс Всесвіт».

З 2014 року дівчина працює моделлю в Нью-Йорку, куди переїхала. Стефанко стала вчитися на мистецтвознавця. А у 2016 році вона вийшла заміж за вихідця з Білорусі Сергія Алісеєнко, IT-фахівця.

У своєму недавньому пості красуня похвалилася стрункою фігурою в спортивному костюмі. Зірка позувала, сидячи на підвіконні, відкинувшись назад, виблискуючи сталевим пресом.

У підписі "Віце-Міс Всесвіт" розповіла про свій переїзд в США і причину такого рішення.

"Раніше я жила в суспільстві, що дуже засуджує, де інші знають, що Вам слід робити, як ви повинні виглядати й що краще носити.

Переїзд до США був для мене великим ковтком свободи. Вперше в житті я не відчула тиску, щоб вписатися в чиюсь рамку. І це те, що я буду зберігати при собі, поки живу 🤍 просто думки 🤗

До речі, яке фото вам подобається - чорно-біле або кольорове?",- написала Стефанко.

Публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Так, це абсолютна правда про Україну 😂»," О так! Я з того ж суспільства! Тепер я відчуваю полегшення 😅 😅 », "Я дивлюся, що у вас було також, як у мене, я теж з України".

Нагадаємо, що 50-річна Білик вночі поніжилася біля басейну, спантеличивши зовнішнім виглядом:"час зовсім не щадить".

Як повідомляла Politeka, 50-річна Білик заговорила про улюблених чоловіків після скандальних шлюбів і розлучень: "він помер...".

Також Politeka писала, що Білик блиснула фігурою в лосинках перед "розфуфиреними" зірками "жіночого кварталу":"насолоджуйтеся".