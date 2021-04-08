Відома телеведуча і блогер Леся Нікітюк розмістила нове відео, показавши, як понівечила своє обличчя, не допомагають ні фільтри, ні маски

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram відома телеведуча часто публікує відео і фото, де ділиться кадрами свого життя. Цього разу Леся вирішила поговорити з шанувальниками відразу після ранкового душу, показавши, як зіпсувала своє обличчя.

"Ну, що вам ще розповісти. У мене коротше, щось вискочило на обличчі, і я постаралася вирішити це питання голочкою, і зробила ще гірше. Тепер ось, заживаю. Маска навіть в Instagram не допомагає. Ні маска, ні фільтр...",- поскаржилася чи то на себе, чи то на Instagram зірка.

При цьому Леся насунула рукою волосся на поранене місце, однак і волосся не змогли приховати дефект.

Варто сказати, що на відео видно, що Леся трохи змінила свою зачіску, підрівнявши кінчики і зробивши чубок, дівчина прекрасно виглядає, проте невелика вада, мабуть, їй самій не дає спокою.

Раніше Леся Нікітюк поділилася кадрами свого будинку, де живе разом з Рафіком. Леся показала своє робоче місце і кімнату, яку називає "дитячою", де проживає її песик. Там у песика іграшки, килимок і багато всяких цікавинок.

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