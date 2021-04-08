Відомий хореограф, зірка "Танців з зірками", і учасниця шоу "Маска" Олена Шоптенко розповіла про втрату найдорожчої людини
Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програмі " Позаочі" на YouTube зірка поділилася наболілим, виявилося мама Олени протягом десяти років хворіла невиліковною хворобою, про яку не знали навіть найближчі.
В інтерв'ю Шоптенко розповідала про маму, яка виховувала її в строгості, привчала до дисципліни, зірка розповіла, що мама стала тією людиною, завдяки кому Олена сформувалася як особистість і досягла того, що має.
Про хворобу мама Олени не зізнавалася, і тепер дочка шкодує про це, не стримуючи сліз знаменита хореограф розповідає:
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"Вона тримала в таємниці, не хотіла нікого вантажити. Як шкода, що вона це робила. Як шкода".
Звезда розповіла, що мама хворіла протягом 10 років невиліковною хворобою лімфолейкозом – це захворювання крові. Вона проходила лікування, проте хвороба переросла в лімфому. Коли мама Олени Шоптенко про це дізналася, то опустила руки. Олена розповідає
"Вона побачила це і сказала:"Ну все, мені кінець". Це був пекельний період. Ми намагалися лікувати, але це все не допомагало", – зізнається Шоптенко.
Також Олена розповіла, що в січні минулого року, коли мамі хореографа виповнилося 70 років, подарувала сімейну фотосесію, і це була остання фотосесія. Зірка розповідає, що вже через два з половиною місяці мами знаменитої танцівниці не стало.
"Вона просто згоріла на очах. 20 травня її не стало. Зібраність моя, якої вона мене вчила, мені дуже сильно допомогла", - повідомила хореограф.
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