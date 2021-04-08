Відома українська співачка Оля Полякова з'явилася на тренуванні на майданчику, опинившись внеловком положенні

Не так давно з ранку не тренуванні Оля потрапила в незручну ситуацію. Звично вийшовши потренуватися з тренером і дочкою, Полякова почала на стадіоні своє тренування, привертаючи увагу оточуючих. Не обійшлося без неоднозначних моментів.

Один з перехожих не тільки запитав ім'я артистки, але і не знав її взагалі. Виявляється, є ще в Україні люди, для яких Оля Полякова теж ноунейм. Перехожий на стадіоні під час зйомки тренування для "Полявіденія" поцікавився як її звуть.

- А ви шо, телик не дивіться? - Ольга засміялася, показуючи язик на камеру.

- Ні, а що треба? - відповів незнайомець.

- Ух ти, ух ти, перша людина на землі, яка мене не знає! - знову засміялася зірка.

Також Оля вирішила показати себе в прямому ефірі, коли проводила програму "Оля +" з Наталією Холоденко, одним з найвідоміших українських психологів. Красуня сиділа перед камерою в наряді з невеликим декольте. На початку запису Полякова зрозуміла, що застрягло щось в зубах і відразу вирішила це виправити нігтями.



"О, Боже, у мене щось в зубах", - сказала Оля.

"Наташа! Це було щось!!! Супер-мотивуючий, нереально корисний розмова! Ми придумали стільки крутих ідей для бізнесу, я аж сама надихнулася!!! Надихнулася настільки, що придумала як допомогти молодому бізнесу розкрутитися, але про це розповім вже завтра", - написала Полякова під відео.

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