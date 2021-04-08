Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес багато часу проводить у спортзалі

Рельєфне тіло Дженніфер Лопес служить предметом захоплення для багатьох протягом довгих років, а в свої майже 52 роки (у зірки день народження вже в липні) артистка здатна показати справжній майстер-клас зі схуднення. Так як Лопес відмовляється від дієт і вважає за краще здорову їжу, вона завжди знаходиться в одній вазі.

Щоб підтримувати його, зірка доводиться займатися в спортзалі без удавання. Одного разу Дженніфер навіть налякала кадром із залу, показавши, як втомлюється там після занять. Проте, артистка виглядає чудово саме завдяки цьому. Зокрема, в яскраво-жовтому костюмі після тренувань з блискучим обличчям Лопес виглядала навіть молодше звичайного.

Плоский живіт-повністю заслуга харчування і спортивних танців з йогою і тренуваннями. При цьому пити багато води-Головне правило Джей Ло: до, після і під час тренувань актриса постійно п'є воду.

У всьому, що стосується харчування, Дженніфер не дає собі ніяких поблажок. Співачка давно відмовилася від фастфуду, напівфабрикатів і швидких вуглеводів. Її харчування побудовано на продуктах з високим вмістом білка.

Як можна помітити, спеціально для фотосесії Лопес приміряла кілька яскравих нарядів, які захопили шанувальників своєю успішністю. Тілесний купальник, Пляжний лук з білої майки і блакитних джинс або навіть мереживну білизну з блузкою з натурального шовку – все це дивно підійшло до фігури Лопес.

«Королева 🔥; Легко обійшла всіх🔥; До тих пір, поки нічого цікавого не буде, не буду перемикати сторінку😞; Це безперечно ваше покликання в житті💙; Ваша усмішка - це все🥺😩; Сподіваюся, ви чудово провели час💛; ох, пустуха Джен; Прекрасна королева 😍Друга картинка - це все !!! Ти така приголомшлива людина🔥; найкрасивіший 😍; як ти можеш бути такою ідеальною людиною? 🥺 ♥ ️ ",- відповідають фанати.

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