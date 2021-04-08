Українські глядачі з трепетом спостерігають за тим, як проходять змагання на шоу "Голос країни", в останньому єфірі вразив дует Олега Винника і його підопічної Вікторії Гнатюк, які виконали пісню Роксолана

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram на офіційній сторінці співака з'явилося відео виконання "Роксолани". "Дме Олега Винника і Вікторії Гнатюк на нокаутах Голосу країни", - підписали відео автори пабліку, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Номер викликав наснагу у всіх-і у зіркових тренерів, їх радників, одним з яких був Дан Балан, і У інших учасників шоу, які на перших нотах прокоментували: "Ось це вона прославиться! Все, вона віддалася!".

Олег Винник вийшов на сцену, і пара стала співати, з перших нот захопивши увагу слухачів. Колеги-конкуренти, і тренери і навіть Дан Балан були вражені виконанням популярної пісні.

У коментарях написали безліч приємних слів адрес виконавців:

"Це було-КРУТО!!!До мурашок...до сліз...", "Це було чудово знову почути Олега Винника!!!", "Продовжую далі дивитись.", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 клас бомба", " Надзвичайно чуттєво. 🤭Супер круто Браво.", "Як же вже хочеться на концерт", " Це було, дуже чутливо, аж до мурашок пробило ніжно душевно 😍", " простоБраво Маестро! Це був дуже суперово крутий виступ мега бомбастичний", "В мене аж мурахи по тілу пробіжали 😮😮😮", - написали шанувальники Винника.

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