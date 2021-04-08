Телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників спокусливим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію шанувальників, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка показала фанатам пікантний кадр, на якому з'явилася у всій красі.

Як видно, на новому фото Леся відображена в тьмяній кімнаті, вона влаштувалася на ліжку і кокетує з фотографом. Перед камерою красуня з'явилася у звабливому образі - на ній стильні сірі джинси, які вона ніби підтягує, і короткий атласний топ без бретелей небесно-блакитного насиченого відтінку. Волосся телезірки випрямлені і розпущені, схоже, вона недавно підстриглася, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Нікітюк нічого не написала, залишила лише кілька емодзі-метеликів. А шанувальники тут же почали обговорювати її новий образ, засинаючи компліментами в коментарях. "Вау", "Волосся просто нереально красиве. Леся, ти запальничка", "Прекрасна", "Леся, розкажіть в прямих ефірах або історіях про секрети своєї стрункості", "Краса", "Супер", "Красуня", "Аж літом запахло", "Бездоганна", "Богиня", - пишуть в коментарях до фото Лесі.

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