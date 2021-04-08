Відома співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова, продовжує цікавити шанувальників її творчості та особистого життя

Як передає Politeka.net, в соцмережі Instagram існує безліч фан-сторінок популярної зірки. Так на одній з подібних з'явилося фото постарілої Пугачової в халаті, без перуки і макіяжу.

У кадрі Пугачова проводить аудієнцію з чоловіками в костюмах, а Максим стоїть ззаду Пугачової і дбайливо поклав руки на плечі своїй дружині. Жінка веде серйозну розмову, адже її обличчя не осяває посмішка, на вигляд Алла Борисівна дуже втомлена і сумна.

Шанувальники по-різному реагують на фото, деякі бачать в кадрі турботу Максимагалкіна, який молодший за свою обраницю, інші насміхаються, треті солідарно погоджуються, що ось, мовляв, Алла Борисівна без фотошопу, макіяжу і перуки, сама що ні на є справжня.

"Це Пугачова???", "Сподіваюся АБ про це нічого не знає😂", " Дай Бог здоров'я цій старій жінці з молодою душею!!!", "Дуже позитивна фотка.Дуже.А що приховувати?Кожен виглядає на свої роки", "ось тепер вона справжня, без гриму, яка і повинна бути в свої роки", "Алла Борисівна справжня", "і без вічного кошлатого віника на голові. Нехай вже голова дихає.",- відгукнулися фоловери.

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