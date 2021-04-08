Стало відомо, які погодні умови наразі фіксуються на Марсі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Nasa.

Так, у Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.

Як відомо, саме там зараз розташовується марсохід Perseverance. У звіті зазначається, що за півгодини температура поблизу апарату впала з 20 градусів нижче нуля до -25 радусів. Крім того, датчики показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей.

Згідно з показниками датчика радіації і пилу, атмосфера в Езеро є чистішою, ніж в кратері Гейла, який знаходиться в 3700 кілометрів від нього.

У NASA розповіли, що марсохід Perseverance має спеціальну систему, яка збирає дані про температуру, швидкість нагріву поверхні, циклічність пилових штормів, вітрів і хмар.

"Після непростої фази спуску і посадки наша команда з нетерпінням чекала перших даних, які підтвердили б, що наш апарат благополучно приземлився. Це були моменти великої напруженості і хвилювання. Нарешті, після багатьох років роботи і планування ми отримали перший звіт з даними. Наша система була жива і відправляла перші метеорологічні дані і зображення з камери SkyCam ", - розповів Хосе Антоніо Родрігес Манфреді, який є головним дослідником MEDA в Центрі астробіології (CAB) Національного інституту аерокосмічної техніки в Мадриді.

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