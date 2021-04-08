Герой шоу "Холостяк 11", бізнесмен Михайло Заливако влаштував справжні зухвалі ігри з дівчатами, роздягнувшись перед камерами

Не так давно в мережі з'явився новий ролик-анонс до майбутнього випуску, в якому Холостяк знову буде підкорювати дівчат зовнішнім виглядом. А ще примудриться збентежити витівкою-чоловік попросить учасниць не фарбуватися. Також Михайло встигне вивчити профілі в Інстаграмах дівчат.

"Гортаєш, а там попа, попа, попа...", - розчаровано прокоментує Заливако в ролику. Відзначимо, судячи з анонсу, пройде побачення, під час якого дівчата і Міша перевтіляться в рятувальника і потопаючого.

Не обійдеться і без пікантних моментів через витівки дівчат, які бажають зближення.

"Холостяк продовжує дивувати і дівчат, і глядачів. Саме шокуюче прощання на проекті... " - сказано в підписі до ролика.

"Невже Гриша поїде додому?🤔 ; Але це ж нарізки; на підлозі в червоному купальнику і з силою цілувалася це хто була? Юля або Джесіка?; Я думаю це була Зайка🔥Так як він самому захотів її поцілувати; Вам оскар треба давати щотижня за кращу нарізку🐸; Зайка піде, я думаю...; Хпхп напевно як з даною в минулому сезоні, поцілувалися по обіймалися і поки 😂" »

Як можна помітить, Заливако крок за кроком рухається до фіналу шоу, прощаючись з дівчатами, які не змогли його зачепити. У кожному ефірі глядачі» Холостяка " поступово дізнаються Заливако, особливості його характеру. Відзначимо, що Заливако став улюбленцем публіки практично відразу після того, як його представили новим «Холостяком». Зараз за життям чоловіка в Instagram, який раніше він активно не вів, стежать понад 70 тисяч людей.

Свіжі сторіс Михайла налякали шанувальників. На фото він засвітив руку з ранами на зап'ясті. Червоні плями виглядали жахливо. Втім, схоже, холостяка це не турбувало.

"Ланцюги таки ланцюга. Ноги такі ж», - підписав він фото.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако покрасувався накачаним тілом, показавши, за що борються дівчата: "милуєшся собою, як павич".

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