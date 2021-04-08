Відома співачка Ліда Лі, яку продюсує Монатік, показала себе з подружками

Як пише Politeka.net, молоде обдарування активно просуває продюсерська контора Діми Монатіка. Дівчина виблискує в різних шоу і випускає нові пісні. Красуня стала відомою після виступу на "Голосі", а до цього просто працювала бек-вокалісткою у Монатіка. Не забуває співачка і про соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

Цього разу Ліда опублікувала кадри в Тіктоку, де здалася у вузькому боді, яке прямо впиралося в тіло дівчини. Зірка танцювала на підборах разом з іншими дівчатами, тримаючи в руках телефон.

Фанати поставили під відео понад 400 лайків і написали коментарі:

"Цікаво, навіщо косити під Дуа Липу?", "Хто це така і чому вона стала часто скрізь з'являтися. А, і так, це реально копія Марув", "мені одній Це здається дублюванням Марув", "Діма Комаров, я тебе впізнав".

Ми писали, що підопічна Дмитра Монатіка Лідія Скорубська, яка виступає під псевдонімом Ліда Лі, вразила довгими ніжками.

На свіжому фото, яке Ліда опублікувала у себе в Instagram, вона позувала в чорному боді, забувши надіти штани. Дівчина продемонструвала свої стрункі ніжки у всій красі, розбурхавши фантазію шанувальників.

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