Українська ведуча і співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з Анджеліною Джолі, показала зухвалий образ в обтягуючій сукні

Артистка, що запам'яталася багатьом завдяки своїй участі в "Фабриці зірок-3", поділилася новим грайливим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Воржева вирішила подражнити своїх шанувальників стрункою фігурою, а заодно додала своєму образу яскраву родзинку. Так, ведуча позує в обтягуючій чорній сукні, яка ідеально підкреслює її талію.

Образ красуні доповнив стриманий макіяж зі стрілками і елегантна укладка. Єдиною деталлю, яка вибивається з цього жіночного ансамблю стала червона біта, яку Воржева кокетливо тримає в руках.

"Стратити не можна помилувати". Де кому ставимо сьогодні?",- поцікавилася артистка у своїх передплатників.

Під її постом тут же з'явилися коментарі.

"Та які тут Коми, коли в руках переконливий знак оклику!", "Дівчатка рулять", - пишуть люди.

Зазначимо, що Воржеву часто називають "Українською Джолі" за її зовнішню схожість зі знаменитою голлівудською актрисою.

Раніше ми писали, що Тетяна показала фото, на якому вона позує майже лежачи на піаніно. Кадр зроблений зверху-дівчина сидить на стільці, відкинувшись назад і притулившись спиною до клавіш піаніно. Також вона поклала руку на музичний інструмент, немов "розтягнувшись" по ньому.

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