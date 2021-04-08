Відома співачка MARUV (Анна Корсун - справжнє ім'я) влаштувала фотосесію в білизні

Артистка без сорому епатує публіку в найспекотніших образах, пише Politeka.net. У своїх кліпах і на сцені красуня використовує вбрання з садо-мазо мотивами. Красуня в одному з інтерв'ю зізналася, що з часом її стиль може змінитися.

Зараз же артистка дозволяє собі найвідвертіші фото не тільки в латексі й вінілі, але і в білизні. Так, Красуня на собі продемонструвала мереживну білизну, створену в рамках капсульного одягу.

Зірка розчахнула халатик, показуючи красиві вигини, і зачаровуючи гарячими позами.

Макіяж з акцентом на очі зробив погляд якимось хижим.

Знімки були у відповідній групі Анни.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Вау, навіть Моніка Беллуччі меркне перед Марув😍 😂❤️", "Класссс😍❤️😍❤️", "Вауу😍 😍", "Ну ікона ж!🔝 💙 💙 💙 😍 Незаконно бути настільки ідеальною😢", "неймовірно красивий комплект на прекрасній дівчині", " чудовий😍💙💙💗💗💗💛💙💛💙💛💙❤💛💙💛💙", "😍Марув Ви сама досконалість💕 🔥 😘!!!!", "Бомба гармата зорепад🌠 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Корсун народилася 15 лютого 1991 року в Павлограді. З дитинства вона займалася музикою. У 2013 році вона стала солісткою групи "The Pringlez", а з 2018 веде сольну кар'єру.

З недавніх пір красуня також займається випуском своєї лінії одягу.

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