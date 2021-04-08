Молода внучка культової української співачки Софії Ротару посвітила зухвалим декольте в Центральному парку Нью-Йорка

Як відомо, 19-річна Софія Євдокименко живе і навчається в США. Дівчину цікавить кар'єра актриси або моделі, тому вона регулярно бере участь в різних зйомках і активно веде свою сторінку в Instagram. Як пише Politeka.net, цього разу юна красуня поділилася в соцмережі новими весняними фото.

Так, в теплий сонячний день Соня вирішила вийти на прогулянку в Центральний парк Нью-Йорка, і влаштувати собі фотосесію на тлі квітучих дерев. На фото Соня прилягла на газон і спокусливо нахилила шию, демонструючи своє розкішне волосся.

Дівчина позує в світло-блакитному джинсовому комбінезоні. Вона розстебнула його верхні гудзики і злегка приспустила наряд з плечей, ніби спеціально дражнячи глядачів своїми грудьми. При цьому, помітно, що Соня не стала надягати під низ ліфчик.

"Нехай ми живемо як квіти. Дикі і красиві, що купаються в сонячних променях", - підписала фото дівчина.

Її передплатники тут же відреагували на цей пост.

"Мила", "Ну дуже красива!", "Подобається! Літні вайби", "яка краса", "приголомшливо", - пишуть люди в коментарях до фото.

Нагадаємо, спокуслива внучка Ротару поманила в темряву, млосно відчинивши плащик: "Нічого собі, погляд Софії Михайлівни...".

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