Популярна українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала підкорила шанувальників жіночним виглядом у розкішній рожевій сукні

Як повідомляє Politeka.net, співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла про свої улюблені фільми і серіали з недавно переглянутих. Однак, незважаючи на таку тему посту, проілюструвати його співачка вирішила своїм фото.

На ньому Джамала позує в елегантній вечірній сукні яскраво-рожевого кольору. Обтягуючий наряд з глибоким вирізом і прикрасою у вигляді квітки вигідно підкреслює природну красу артистки, а спадаюча з одного плеча лямка робить образ трохи грайливим і спокусливим.

Джамала сидить в плетеному кріслі і млосно дивиться кудись убік. Її волосся зібране в високу зачіску, а макіяж з рожевою помадою відмінно поєднується з сукнею.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.

"Знову зріла", "знову молода", "Ой", "Красоточка", "коли знаходите час дивитися фільми? Хоча, якби у нас був би кухар і прибиральниця, то і у нас з чоловіком залишався час на перегляд фільму", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джамала вирішила показати, яке перетворення їй довелося одного разу пережити заради зйомок.

На фото співачка постала в образі, в якому її дуже складно впізнати. Замість розкішного темного волосся на плечі Джамали спадають блондинисті локони.

Нагадаємо, Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

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