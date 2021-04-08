Старша дочка знаменитої української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна здивувала своїм виглядом навіть рідну матір на новому весняному фото

Відома українська актриса театру і кіно Антоніна Паперна, яка зараз живе в Росії, поділилася новим атмосферним фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, красуня вирішила сфотографуватися в машині, продемонструвавши свою нову покупку. На фото Тоня позує з великою червоною квіткою в руках. Судячи з усього, він росте в горщику і тепер буде прикрашати житло актриси.

Сама Паперна одягнена в просту кофту в смужку. Свою природну красу вона підкреслила легким макіяжем, а світле волосся просто розчесала, залишивши їх вільно спадати на плечі.

"Купила весну. Везу додому", - написала Паперна у підписі до фото.

Дивлячись на цей знімок, неможливо не помітити, як сильно 30-річна актриса схожа на свою зоряну маму. Звернула на це увагу і сама Сумська, яка написала під знімком дочки: "Спочатку подумала, що це моє фото...".

Шанувальники Тоні також активно коментують пост.

"Тоня, ви самі як весна", "така лапочка", "неймовірно сонячна", "Тоня дарує світло квітці весна в душі, краса в будинку", "на Тоні погляд відпочиває! Легка, весела і не вантажить!", "Дуже схожі...неймовірні", - пишуть люди.

Нагадаємо, 30-річна дочка Сумської показала справжню харизму, зачарувавши привабливою красою: «Вся в матір».

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської показала рідкісний кадр з онукою української актриси, одне розчулення: "Оберігає маму".

Також Politeka писала, що дочка Ольги Сумської, яка живе в Росії, вразила зовнішнім виглядом на прогулянці: "Не треба ось ці ось...".