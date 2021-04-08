Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач з дружиною і дочкою показали ідеальний вираз обличчя для фотографій

Як відомо, гуморист любить жартувати не тільки на сцені, але і в повсякденному житті, а його дружина Вікторія і дочка Ліза його в цьому тільки підтримують, і самі не проти взяти участь в жартах і розіграшах. Ткач часто публікує фото і відео, на яких вони весело проводять час втрьох. Як пише Politeka.net, цього разу артист показав, як його сімейство розважається на вулиці.

Так, Ткачі вибралися в парк, щоб маленька Ліза змогла покататися на роликах. Батьки не забувають про безпеку, тому дівчинка одягнена в спеціальний рожевий шолом. І, звичайно ж, прогулянка в парку не могла обійтися без кумедного сімейного селфі.

На фото Ткач з дружиною і дочкою нахилилися до камери і вирішили продемонструвати одне з найпоширеніших виразів обличчя, з яким люди роблять селфі. Всі троє злегка підняли брови і стиснули губи.

"Одне з найпопулярніших виразів обличчя на фото))) Зізнайтеся чесно, ви ж теж так робите...?", - підписав знімок комік.

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Його шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Ви такі красиві, вашій родині все йде. Вас всі люблять", "смішні", "які ви класні", "Фото вогонь", "Ліза-Папуня!", "Ви так всі схожі один на одного, просто супер", "і губки бантиком", "Милашки", "одне обличчя з татом", - пишуть люди.

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